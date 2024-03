Baroni fraintende l'esultanza di Theo e protesta, da lì scatta l'ammonizione. L'allenatore poi si scusa, ma il danno è fatto

Il bordocampista di DAZN ricostruisce il giallo comminato a Theo a fine primo tempo, dopo l'esultanza del francese al suo gol. Il terzino rossonero, come spesso fa quando segna, ha fatto "spallucce" davanti la telecamera.

Il team manager del Verona ha frainteso il gesto, trovandolo provocatorio, e avvisato l'allenatore Baroni è corso verso il quarto uomo Massimi per segnalare l'episodio. Theo si è accorto della situazione e ha mimato un "parliamo dopo". Il direttore di gara, evidentemente poco attento o mal consigliato, ammonisce il numero 19 del Milan, che rimane incredulo. Theo va poi a chiarirsi con Baroni, specificando che quella è la sua esultanza solita: l'allenatore dell'Hellas, compreso l'errore, si scusa. Ma il danno è fatto, Hernandez salterà la trasferta di Firenze.

Luca Marelli infatti commenta così l'episodio: "Esultanza di Theo che non ha nulla di provocatorio, poi c’è stato un gesto verso la panchina. Non vedo un gesto provocatorio, ammonizione sicuramente eccessiva. Non era una provocazione verso il pubblico".