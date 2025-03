Baroni non ha mai battuto il Milan. Conceiçao ha sfidato la "sua" Lazio solo in Europa League

L'unica sconfitta casalinga del Milan in stagione è quella del 29 ottobre contro il Napoli. Da allora cinque pareggi e solo tre vittorie, di cui solo una con oltre un gol di scarto, il 3-0 contro l'Empoli. Rossoneri che nelle ultime sei gare casalinghe hanno segnato più di un gol solamente in un'occasione, nel rocambolesco 3-2 al Parma del 26 gennaio. Lazio in serie positiva da 4 partite, anche se nelle ultime due non è andata oltre il pari. In trasferta prima del deludente pari di Venezia erano arrivate le vittorie contro Cagliari e Verona. Diverso il discorso contro le big, dove ad eccezione del successo a Napoli sono state solo amarezze: ko nel derby, contro la Juventus e la Fiorentina.

Confronto numero 192 tra le due squadre con 86 vittorie del Milan, 40 della Lazio e 65 pareggi. Le sfide a San Siro sono a senso unico da qualche anno, col Milan che ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti e nei 4 più recenti non ha mai incassato reti. Ultimo exploit laziale nel novembre 2019, 1-2 con reti di Immobile e Correa e autorete di Bastos per il momentaneo pari. Il segno X è quello che manca da più tempo: gennaio 2018, semifinale di Coppa Italia terminata 0-0. In campionato invece l'ultimo pari è di marzo 2016, 1-1. Marco Baroni non ha mai battuto il Milan. Tre pareggi e quattro sconfitte fin qui. Due i precedenti di Sergio Conceiçao da allenatore contro la Lazio e risalgono all'Europa League 2021/22 quando il tecnico alla guida del Porto eliminava i biancocelesti: 1-1 all'Olimpico, 2-1 per i lusitani al "Do Dragao".