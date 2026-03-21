Bartesaghi: "Con Fullkrug avrò la possibilità di mettere dentro più palloni"

Bartesaghi: "Con Fullkrug avrò la possibilità di mettere dentro più palloni"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:19News
di Manuel Del Vecchio

Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Torino.

Su cosa avete lavorato in settimana?

“Abbiamo lavorato alla stessa maniera, l’obiettivo è sempre lo stesso. Abbiamo sistemato qualcosina che nell’ultima partita è andato un pochettino male”.

Con Fullkrug in avanti cambia qualcosa?

“Avrò possibilità di mettere più palloni, sappiamo che ogni giocatore davanti ha qualità diverse ma sono tutti importanti. Vedremo oggi la partita come andrà”

Com’è dover gestire la pressione della classifica con il Napoli che vi ha scavalcato?

“Pensiamo alle nostre partite, non guardiamo la classifica. Ci aspettano tre grandi punti e speriamo di prenderli stasera”.