Baschirotto: "Nazionale? Se giochi a Juventus, Inter e Milan disputi partite in competizioni più importanti e ti vedono in contesti diversi rispetto a quelli di Lecce"

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, parlando di tantissimi argomenti, tra cui quello che è successo a Edoardo Bove: "Abbiamo provato sconforto perché questo va oltre i colori della maglia. Quando succedono certe cose si pensa subito alla persona che c'è dietro. È capitato a tanti altri e si spera sempre che non succeda più. Dispiace molto. Abbiamo chiesto alla Lega se dovevamo scendere in campo, loro ci hanno dato conferma perché aveva dato segni positivi. Gli auguriamo di tornare più forte di prima, è un giocatore e una persona come tutti noi. Spero si riprenda presto e stia bene".

Crede che con un'altra maglia sarebbe più facile essere convocati in Nazionale?

"Va in base alle prestazioni in campo, a quello che fai la domenica, magari non subito il primo anno. Penso più a quello che alla maglia, poi certo se giochi a Juventus, Inter e Milan disputi partite in competizioni più importanti e ti vedono in contesti diversi rispetto a quelli di Lecce. Forse un po' per quello, saresti internazionalmente più pronto".

L'1-1 con la Juventus pone definitivamente fine al periodo di difficoltà iniziato con il 2-2 contro il Parma?

"Io penso che sia finita tempo fa. Il calcio ti mette davanti a un'opportunità ogni settimana per dimostrare, quella è stata già archiviata. Bisogna pensare al presente, né al passato, né al futuro, così si può ottenere grandi obiettivi".