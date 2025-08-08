Baseggio: "Il Milan ha pagato Jashari 7-8 milioni in più del suo reale valore. Potrebbe fare la fine di CDK"

Walter Baseggio, ex centrocampista belga, ha commentato così a Tuttosport l'arrivo al Milan di Ardon Jashari: "Su di lui ho la stessa idea che avevo nel 2022, quando i rossoneri acquistarono De Ketelaere. Non è che il giocatore non abbia le qualità, quelle le ha. Ma per arrivare al Milan ci vuole una qualità diversa, più alta. Come avevo pensato che De Ketelaere dovesse essere girato in prestito per giocare, acquisire esperienza e maturità, visto che il calcio italiano non è facile, penso che Jashari, preso quasi per 40 milioni, sia stato pagato un prezzo troppo alto dal Milan. Il Bruges è stato furbo, non ha lasciato nulla al caso, nonostante il giocatore si sia allenato nelle ultime settimane con la seconda squadra: sono convinto che i rossoneri abbiano speso 7-8 milioni in più del valore reale dello svizzero.

Sulla cifra di acquisto avrà inciso l’età del giocatore e la sua tecnica, oltre alla Champions League disputata dal Bruges nell’ultima stagione, di questo ne sono più che sicuro. Il Bruges non ha vinto il campionato nazionale, ma avendo disputato un’ottima campagna europea, i suoi calciatori si sono fatti notare dalle grandi squadre. Quindi anche il playoff con l’Atalanta può essere stato determinante. Io continuo a pensare che Jashari possa fare la fine De Ketelaere. Poi certo, spero di sbagliarmi. E capisco pure come in pratica non sia possibile girarlo subito in prestito. Mi faccia aggiungere che io tifo Napoli, ma sarei felicissimo se una squadra italiana vincesse una coppa in Europa. Per il Milan quest’anno non sarà possibile visto che disputeranno solo la A, ma auguro il meglio ai rossoneri".

