Bastoni fischiatissimo al primo tocco di palla, come anche nel riscaldamento

Iniziato il Derby della Madonnina a San Siro tra Milan e Inter. Dopo pochi secondi il pallone è finito tra i piedi del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni che, come capitato a Lecce e Como, è stato subissato dai fischi dei tifosi rossoneri. Stesso trattamento era già stato riservato al calciatore interista nel pre-gara, specialmente quando la Curva nerazzurra aveva intonato un coro in suo onore, coperto immediatamente dalla reazione dei sostenitori del Diavolo.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it