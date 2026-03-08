Bastoni fischiatissimo al primo tocco di palla, come anche nel riscaldamento
Iniziato il Derby della Madonnina a San Siro tra Milan e Inter. Dopo pochi secondi il pallone è finito tra i piedi del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni che, come capitato a Lecce e Como, è stato subissato dai fischi dei tifosi rossoneri. Stesso trattamento era già stato riservato al calciatore interista nel pre-gara, specialmente quando la Curva nerazzurra aveva intonato un coro in suo onore, coperto immediatamente dalla reazione dei sostenitori del Diavolo.
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
