Battistini: "Juve favorita nettamente, al Milan serve una partita perfetta"

Sergio Battistini, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della sfida di domenica tra Juventus e Milan: "Spesso ci sono delle partite dove i favoriti non fanno risultato. La Juve lo è nettamente ma il Milan ha mille motivi per fare risultato e uscire da una situazione delicata. Servirà una partita perfetta. Nelle ultime partite nel Milan ho visto alcuni giocatori sottotono. Pioli sta cercando di trovare l'assetto giusto, non è facile entrare in una squadra con problemi. Il Milan deve trovare equilibrio e fare una serie di risultati positivi consecutivi, altrimenti è difficile risalire la china".