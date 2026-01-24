Beffa per il Milan Primavera, rimonta subita nel finale contro l'Inter

Si può dire che il Milan Primavera sia stato beffato in questa giornata di campionato. I rossoneri, allo Sportitalia Village di Carate Brianza, oggi ospitavano l'Inter, in un derby che è sempre molto sentito anche a livello giovanile e che oggi metteva molte altre carte in tavola visti i reenti risultati negativi nerazzurri e la volontà dei rossoneri di riportarsi sotto in classifica. Il risultato finale è di 2-2 ma il Diavolo può rimpiangere un doppio vantaggio rimasto intatto 64° e sfumato definitivamente all'88°.

Un grandissimo primo tempo per i rossoneri che chiudono sul 2-0 ma potevano anche segnarne qualcuno in più: sul tabellino dei marcatori ci finiscono il solito Simone Lontani e Nirash Perera. Nella ripresa si fanno male, in rapida successione sia Alex Castiello che lo stesso Lontani, andandosi ad aggiungere a una lista già lunga di giocatori infortunati. I nerazzurri accorciano con Mancuso e poi pareggiano nel finale con Zarate, lasciando l'amaro in bocca al Diavolo.

Il Milan sale a 31 punti, a 3 lunghezze di distanze dal quinto posto dell'Inter che rappresenta il penultimo pass per i playoff di fine stagione: servirà ancora qualche sforzo in più per rientrare in questa elit ristretta.