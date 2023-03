Behrami sul momento di crisi del Milan: "Non sono arrivati aiuti dal mercato. La pressione, da favorito..."

MilanNews.it

Intervenuto a DAZN dopo la sconfitta del Milan, Valon Behrami ha analizzato come si è arrivati a questa situazione di crisi dei rossoneri: "Non sono arrivati aiuto dal mercato, sono arrivate scommesse che avevi già fatto l'anno prima, che però non partivi da favorito. Quest'anno parti da favorito e non sei riuscito a mantenere questo tipo di pressione".