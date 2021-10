Belgio, Courtois polemico: "Non riesco a capire l'utilità della sfida contro l'Italia, arrivare terzi in Nations League non serve a nulla"

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - "Non riesco a capire l'utilità della sfida contro l'Italia, arrivare terzi in Nations League non serve a nulla": così il portiere del Belgio, Thibaut Courtois, intervistato dopo la sconfitta della sua Nazionale contro la Francia nella semifinale della competizione. "Dobbiamo concentrarci per domenica - ha continuato l'estremo difensore in vista della 'finalina' contro gli azzurri - anche se non so perché giochiamo: sarà un'amichevole". (ANSA).