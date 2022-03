Belgio, tra i convocati di Martinez figurano Saelemaekers e l'obiettivo rossonero Origi

Intervenuto con un tweet ufficiale sul proprio account, il Belgio ha diramato la lista dei convocati per le sfide con l'Irlanda e il Burkina Faso. Tra le scelte di Martinez figura anche il milanista Saelemaekers e l'obbiettivo rossonero Divock Origi.

Our Devils are almost back in town. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/Z31IXfXJcz