Belgio, vittoria all'esordio con il Canada: solo panchina per De Ketelaere

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria all'esordio per il Belgio, che ha superato il Canada nel primo incontro giocato al Mondiale in Qatar. La Nazionale guidata da Martinez, dopo un rigore parato da Courtois, è riuscita ad ottenere il bottino pieno grazie alla rete segnata da Batshuayi. Nessun minuto invece per il rossonero Charles De Ketelaere, rimasto in panchina per tutta la gara.