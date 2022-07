Bellanova all'Inter: l'ex terzino rossonero cancella il post d'addio al Milan

MilanNews.it

L'ex terzino della Primavera rossonero Raoul Bellanova, quest'oggi ufficializzato dai cugini dell'Inter che lo hanno prelevato dal Cagliari retrocesso in serie B, ha cancellato dal suo profilo Instagram il lungo post con cui aveva salutato il Milan nel 2019 quando era passato al Boirdeaux. Il testo del messaggio d'addio è stato riportato ai tempi dalla redazione di MilanNews.it (QUI il pezzo) ed è ancora visibile sul profilo Facebook del giocatore (QUI). Nel corpo del messaggio, tra le altre cose, si leggeva: "Questi colori (rosso e nero, ndr) resteranno per sempre dentro di me [...] Oggi non solo lascio la squadra che mi ha cresciuto, lascio una parte della mia vita, una casa, un punto di riferimento". Le sue prime parole come giocatore dell'Inter sono invece state: "Sono contentissimo, io interista fin da bambino".