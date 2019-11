Beltramo: "Guardare una partita del Milan non ti fa stare bene"

Paolo Beltramo, opinionista esperto di MotoGP e tifoso rossonero, è intervenuto su Sky Sport per parlare del momento del Milan: “Il Milan l’anno scorso non era messo così. Adesso mette ansia guardare una partita, non ti fa stare bene (ride.ndr). Io penso che il Milan avrebbe dovuto essere dov’è ora la Fiorentina o il Parma, fare almeno quello che aveva fatto l’anno scorso. Questi numeri negativi fanno pensare che sia stato sbagliato totalmente il mercato, la scelta di cambiare ha creato difficoltà grosse che poi si vedono in campo”.