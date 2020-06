Benevento, Inzaghi scatenato dopo la promozione: coro nello spogliatoio

Il Benevento è in Serie A. Grazie alla vittoria sulla Juve Stabia per 1-0 - Sau in gol -, la squadra di Inzaghi può festeggiare la promozione nella massima categoria con largo anticipo. L'ex rossonero, negli spogliatoi, si è lasciato andare e ha cantato con la squadra il coro "E tanto già lo so, che l'anno prossimo, gioco all'Olimpico". Olimpico dove, con tutta probabilità, affronterà il fratello Simone.