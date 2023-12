Bennacer ammaliato da Ibra: "Mai visto un leader così: è un fratello grande"

Ismael Bennacer è un po' l'uomo del momento in casa rossonera. Nell'ultima settimana il centrocampista algerino ha prima festeggiato il compleanno, poi ha rimesso piede in campo dopo 206 giorni. Nella giornata di ieri il Milan ha pubblicato sul proprio sito un nuovo format: Roots, un documentario che va a scavare nelle origini dei calciatori rossoneri. Il protagonista del primo episodio è stato proprio Ismael Bennacer che ha parlato della sua infanzia e degli snodi fondamentali della sua carriera. All'interno della produzione tante parole sul centrocampista rossonero da parte dei familiari, ex allenatori, ex insegnanti e non solo.

Le sue parole su Zlatan Ibrahimovic e il rapporto speciale con lui: "Mai visto un leader così. Abbiamo una relazione un po’ speciale perché mi fa imparare tantissimo: Zlatan lo vedo come un grande fratello, mi consiglia e quando gli scrivo un messaggio è sempre disponibile”