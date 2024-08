Bennacer emozionato: "San Siro, che gioia ritrovarti"

Nonostante le voci di mercato e un'ultima stagione condizionata dagli infortuni, Ismael Bennacer continua a giocare e a farlo bene in questo precampionato. Per l'algerino minuti in campo dopo l'intervallo, per tutto il secondo tempo, nella partita contro il Monza vinta per 3-1 e ultimo test prima dell'inizio ufficiale del campionato. Bennacer ha poi dimostrato sempre grande attaccamento sia alla maglia che al pubblico di San Siro.

Questo è emerso anche ieri sera, quando al triplice fischio Bennacer ha pubblicato un post su Instagram scrivendo: "San Siro, che gioia ritrovarti". Ieri era la prima nello stadio di casa da maggio.