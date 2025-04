Bennacer, il suo Marsiglia torna a vincere ma la stampa francese lo boccia pesantemente

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza.

Bennacer, come sta andando l'avventura francese?

Nell'ultimo turno di Ligue 1, l'algerino torna titolare, il Marsiglia torna a vincere si prende il secondo posto in classifica. Gioca quasi tutta la partita, alterna buone giocate a qualche errore di troppo e col passare dei minuti perde slancio, soffrendo fisicamente. Per "Le Phoceen" prestazione da 5, per "La Provence" e "L'Equipe" addirittura da 4.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0