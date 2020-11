Bennacer, il tuttocampista rossonero: tanti dribbling e tanta corsa

In avvicinamento alla prossima partita di Serie A del Milan contro la Fiorentina si può guardare a dati e statistiche della vittoria dei rossoneri contro il Napoli. In particolare, tra i calciatori del Milan, spicca la prestazione di Ismael Bennacer che si è distinto come il giocatore che ha effettuato più dribbling (3) tra i 22 in campo e il rossonero che ha tirato più in porta (2). L'algerino, inoltre, ha percorso 11.831 Km, garantendo un grande apporto in termini di corsa alla squadra rossonera.