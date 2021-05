Bennacer: "Non andrò in Nazionale per un intervento al piede subito dopo l'ultima partita"

"Non potrò far parte del gruppo a seguito di un intervento che ho subito al piede dopo l'ultima partita di campionato". Così, a sorpresa, Ismael Bennacer ha annunciato di non prendere parte alla spedizione della Nazionale algerina per le partite contro Mauritania, Mali e Tunisia. Questo il suo post pubblicato su Twitter:

Je ne pourrai pas faire partie du groupe suite à une intervention que j’ai subie au pied après le dernier match de championnat.



Force à vous pour les trois matchs @LesVerts 🇩🇿 #TeamDZ



On se revoit en août pour la nouvelle saison ️🙏 https://t.co/k1wpJ10fxF — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 29, 2021