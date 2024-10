Benzema sminuisce Rodri ed esalta Vinicius: è contrario al Pallone d'Oro

Karim Benzema, giocatore dell'Al Ittihad, ha parlato in esclusiva al programma El Chiringuito della mancata assegnazione del Pallone d'Oro al suo ex compagno di squadra Vinicius. L'ambito trofeo, che il francese ha conquistato nel 2022, è finito tra le mani dello spagnolo Rodri, fulcro del centrocampo della Spagna e del Manchester City.

Il 36enne attaccante ha dichiarato: "Ho visto cosa ha fatto Vinicius... Non voglio parlare di France Football o della Francia. Come ho detto tanto tempo fa, e non solo quest'anno, Vinicius è un giocatore che si è sempre impegnato molto e non si è limitato solo a segnare gol". Benzema afferma che, secondo i suoi criteri, Vinicius avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro: "L'anno scorso, quando il Real Madrid è stato campione d'Europa, Vinicius è stato decisivo in ogni partita. Quindi non so che pensare. Non credo che ci sia qualcuno che lo meriti più di lui.

Non ho nulla contro Rodri, che è un buon giocatore. Ma quando sono sul mio divano e guardo la televisione, osservo che Rodri non fa cose che mi fanno meravigliare, mentre Vini le ha fatte più di una volta. È un po' triste e mi dispiace per Vinicius, che merita il Pallone d'Oro. Gli ho scritto un messaggio ed era triste. È normale. È un po' complicato: tutti pensavano che avrebbe vinto ma alla fine, il giorno prima o qualche ora prima, gli hanno detto che non sarebbe accaduto. Vinicius è un bravo ragazzo, lavorerà e un giorno vincerà il Pallone d'Oro ma deve essere forte con la testa " .