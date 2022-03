Bergomi: "Gigio? Non capisco chi lascia Milan, Juve o Napoli per cercare chissà cosa"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex interista Beppe Bergomi, tra le altre cose, ha parlato anche di Gigio Donnarumma: "La vita è fatta di scelte - ha dichiarato - ma io non capirò mai chi lascia il Milan, la Juve o il Napoli per andare in cerca di chissà cosa... Ciò premesso, noi italiani dobbiamo difendere Donnarumma perché ci ha fatto vincere l’Europeo e perché è un grande portiere. A volte si attacca qualcuno per partito preso, ma io lo continuo a considerare un top anche perché il tiro di Trajkovski era proprio nell’angolino".