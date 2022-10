Bergomi: "Questo è un infortunio per il Milan. A parte i primi 10 minuti non hanno più tirato in porta"

MilanNews.it

Giuseppe Bergomi, ex difensore, analizza così nel corso di ‘Sky Calcio Show’ il ko subito oggi dal Milan sul campo del Torino: “In un campionato è come un giro a tappe, ci sono delle tappe che sono insidiose e la gara che oggi aveva il Milan era insidiosa. Il Torino è in salute, ha fatto una gran partita, il Milan a parte i primi 10 minuti non ha più tirato in porta. Per vincere i campionati devi dare continuità di risultati e fare strisce il più a lungo possibili. Questo è un infortunio per il Milan”.