Bergomi sulle panchine di Leao: "Non è una punizione. Conceiçao lo lascia in panchina perché quando entra decide le partite"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore Fabio Bergomi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sul nuovo ruolo che il portoghese avrebbe all'interno dello scacchiere di Sergio Conceiçao, che anche contro il Verona l'ha fatto partire dalla panchina:

"Secondo me non gli dà una punizione a metterlo in panchina. Lo tiene in panchina perché quando entra decide la partita. Faccio un esempio: la Juventus contro l'Inter ha avuto un certo tipo di atteggiamento, ce l'ha spiegato (Thiago Motta, ndr) che era più perché era in rispetto all'avversario poi nel secondo tempo è scattato qualcosa di diverso. Il Milan poi per vincere le partite ad Empoli e contro il Verona, è anche una scelta tattica di metterlo in panchina".