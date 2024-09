Berhami: "Theo e Leao? Si può ricucire solo sul campo. Il Milan deve vincere, alternativa non c'è"

Il Milan scende in campo in campionato dopo la sosta nazionali: questa sera alle 20.45 i rossoneri sfidano il Venezia neopromosso. La squadra di Fonseca è ancora in cerca della prima vittoria della stagione ed è chiamata alla reazione dopo un avvio molto complicato, anche in ottica prossimi impegni tra Champions League e derby. Prima della partita, ospite negli studi di di Dazn ha parlato Valon Behrami. Queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Valon Behrami: "Il Milan deve vincere, alternativa non c’è. Il Venezia è una squadra fastidiosa e non vanno mai sottovalutate le partite ma la parola d’ordine del Milan è vincere. Sarà fondamentale capire la reazione di Theo e Leao, gli episodi successi ricadono sul gruppo. Lì perdi importanza da leader: ricucire puoi farlo solo in un modo, sul campo verde e dimostrando con i fatti".