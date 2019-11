Berlusconi: "Il Milan è stato un grande amore. Mai tornare indietro"

"Il Milan è stato un grande amore. Ma come diceva D'Annunzio, in questi casi, mai tornare indietro". Parole di Silvio Berlusconi rilasciate a Milano Finanza, alla domanda se un giorno tornerà a guidare il Milan: "Riaccendere un amore è come farlo con una sigaretta, il tabacco si invelenisce. E anche l'amore. Ora mi occupo del Monza, che mi sta dando grandi soddisfazioni. Coltiviamo il sogno di portarlo in A. Riuscirci sarebbe fantastico".