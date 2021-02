Bertolacci sull'esperienza al Milan: "Era difficile affermarsi, mancava un leader"

Intervistato su Gianlucadimarzio.com, l'ex centrocampista rossonero Andrea Bertolacci ha parlato così del suo passato al Milan: "Zlatan ha fatto la differenza, in campo ma soprattutto fuori. Nei miei primi anni al Milan c'erano tanti giovani in gambe, penso a Conti, Josè Mauri, Locatelli, Suso, Ocampos. Mancava però, un vero e proprio leader che si prendesse la squadra sulle spalle, che ci dimostrasse in ogni istante cosa significasse indossare quella maglia. Aggiungici le tante questioni a livello societario, con Galliani, Barbara Berlusconi, la cessioni ai cinesi e poi gli americani...Era un momento strano, per i giovani era difficile affermarsi".

Sull'esperienza non indimenticabile: "Per colpa mia, certamente, ma anche a causa di un ambiente che non permetteva alla squadra di rendere al top".