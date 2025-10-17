Berton, Chef tifoso milanista: "Sono progressista ma sarebbe bello lasciare San Siro come monumento"
Ospite eccezionale della puntata del venerdì di Tutti Convocati, programma in onda su Radio 24, è stato lo Chef stellato Andrea Berton, noto tifoso del Milan. Inevitabile, dunque, per il celebre cuoco non parlare della sua passione per i colori rossoneri, commentando anche quella che è l'attualità legata all'universo del Diavolo. Di seguito alcune sue dichiarazioni su San Siro e sulla rosa a disposizione di Allegri.
Berton così sulla squadra rossonera e sullo stadio: "In cucina bastano pochi ingredienti ben bilanciati. Nel Milan, Allegri può far bene con gli ingredienti che ha, anche se ne ha qualcuno in meno per la prossima partita. Addio a San Siro? Io sono sempre progressista nel mio modo di pensare e di vivere. Chiaro che San Siro è un monumento, sarebbe stato bello lasciarlo lì come monumento...oppure farci dentro un grande ristorante dove ogni settimana cucina uno chef diverso""
