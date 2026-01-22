Berton: "Il ritorno di Galliani sarebbe un momento importante per il Milan"
Andrea Berton, chef e noto tifoso milanista, ha parlato così del Milan durante Sportitalia Mercato, su Sportitalia: "Se ci fosse un ritorno di Adriano Galliani sarebbe un momento importante per il Milan, chi meglio di lui potrebbe dare nuove idee e eportare esperienza che ha lui. Sarebbe positivo. Scudetto? Bisogna sempre crederci".
Serie A: Roma-Milan, arbitra Colombo. Di Bello al VAR
Nella giornata di ieri l'AIA ha diramato la designazioni arbitrali per la 22esima giornata di Serie A. Roma-Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, sarà diretta dal sig.Colombo, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi.
ROMA-MILAN
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso
Serie A, il programma completo della 22^ giornata: anticipa l'Inter col Pisa
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
