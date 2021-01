Bianchessi: "Scudetto al Milan? Dovrebbero fare due monumenti a Maldini"

A margine della conferenza tenutasi all’Olimpico per il progetto ARP Youth Sector, il responsabile del settore giovanile della Lazio ed ex responsabile dell’attività di base del Milan, Mauro Bianchessi, ha parlato dei rossoneri: “Spero e credo che possa finalmente tornare lo scudetto a Milano, ovviamente starebbe meglio sulle maglie rossonere. Se questo avvenisse a Maldini dovrebbero fargli a Milanello due monumenti uno come calciatore l’altro come direttore tecnico”.