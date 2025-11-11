Bianchi: "Calcio dominato dal dio denaro: Milan-Como in Australia non mi convince in nessuna maniera"

vedi letture

Sul futuro stagionale di Milan e Como continua ad aleggiare la possibilità di giocare la gara di ritorno del loro campionato in Australia e più precisamente a Perth. Ancora non è arrivata l'ufficialità definitiva ma la Lega di Serie A sta lavorando dichiaratamente e apertamente per far sì che l'evento si realizzi. Mancano ancora gli ok della federazione asiatica e della Fifa. In tutto questo si sprecano i commenti e le opinioni, come quello di Ottavio Bianchi, ex tecncio, che ha parlato di questo tema nell'intervista concessa a Radio Rai 1 nel corso di Radio Anch'io Sport.

Il pensiero dell'ex allenatore Ottavio Bianchi sulla gara tra Milan e Como che si potrebbe giocare a Perth, in Australia: "Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all'estero. Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria".