Sabatini sulla lotta scudetto: "Interessa molte squadre, ma una ha l'organico più completo"

vedi letture

Walter Sabatini, su Tuttosport, ha parlato così della lotta scudetto: "La lotta è aperta davvero a tante realtà, quello dello scudetto è un discorso che interessa molte squadre. Quella che mi intriga di più è la Roma, in cui vedo miglioramenti ogni domenica.

È molto forte in difesa, trova linee di passaggio pulite. Soffre la mancanza di una punta, ma Gasperini sarà capace di inventarsi qualsiasi cosa. Ma non cambio idea sui reali valori del campionato: l’Inter ha la squadra più forte, l’organico più completo di tutti".