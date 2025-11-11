Garbo: "L'assenza di Rabiot ha tolto equilibrio al Milan di Allegri"

vedi letture

Daniele Garbo, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così il momento del Milan di Max Allegri che nell'ultima giornata di Serie A ha pareggiato 2-2 in casa del Parma: "II Milan mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità. Fino al 44' sembrava padrona del campo, poi ha subito il gol di Bernabé e la squadra è scomparsa. Inoltre permane il problema legato al centravanti. L'assenza di Rabiot ha tolto equilibrio ad Allegri, ma non può bastare questo a giustificare".

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa