Belgio, gli impegni di Saelemaekers e De Winter in questa sosta

La sosta per le Nazionali è ormai cominciata e, come accade ogni pausa, il centro sportivo di Milanello si è svuotato: sono infatti ben 12 i calciatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Nonostante questo, a causa di infortuni o di situazioni legate a un recupero completo della condizione, ci sono diversi calciatori che non sono partiti per raggiungere i paesi di origine e sono rimasti a Milanello da Allegri. Vediamo qui gli impegni di alcuni dei calciatori con le loro Nazionali.

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15.00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026

Belgio-Liechtenstein, martedì 18 novembre ore 20.45, Liegi - Qualificazioni Mondiali 2026