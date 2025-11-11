MN - Sala (DAZN): "Fase difensiva? Ecco cos'è cambiato nel Milan rispetto all'anno scorso"

vedi letture

Il collega Federico Sala di DAZN è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it per parlare del Milan dopo un inizio di stagione che vede la formazione di Massimiliano Allegri essere momentaneamente al secondo posto in classifica. Ecco le sue parole:

La difesa è la stessa dell'anno scorso, ma sembra più solida

"Non è un problema di difesa, o di uomini, ma di contesto e di squadra. Quest'anno è una squadra che difende con 11 giocatori, con un'aggressività, con una cattiveria completamente diversa. Ed è per questo che gli interpreti sono diversi ma i risultati sono diversi, l'atteggiamento fa la differenza".

Questo Milan è da quarto posto oppure da scudetto?

"La risposta dipende dalla quota scudetto. Se quest'anno la quota scudetto è come lo scorso anno, allora se la può giocare. Se qualcuno, e per me l'unica squadra che lo può fare per me è l'Inter, fa salire la quota a 90, questa squadra per me non ha 90 punti. Perché lo abbiamo visto, perde con la Cremonese, pareggia col Pisa (e con il Parma, ndr), però a 82/83 punti ci può arrivare. Quindi se sei lì a marzo, come dice spesso Allegri, te la puoi giocare. Se la quota scudetto si dovesse alzare non ha ancora una profondità di rosa per potersela giocare in campionato".

In che reparto consiglieresti di puntellare la rosa del Milan?

"Il ruolo principale è quello del centravanti. Io sono un grande estimatore di Gimenez però ad oggi ha dato dimostrazione di non essere determinante in una squadra del genere, posto che per me gli va dato ancora tempo. Al netto di questo, non hai realmente un'alternativa, perché gli altri sono giocatori adattati. Lì sicuramente andrà preso un altro giocatore per la prossima stagione. Se io dovessi intervenire comunque in fase difensiva un altro centrale, magari di esperienza, lo andrei a prendere, perché a livello di rotazioni potrebbe darti un'ulteriore mano".

