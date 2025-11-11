Con acquisti mirati sarà corsa lunga: a questa rosa servono assolutamente rinforzi per il tour de force finale

L'ennesima sosta per gli impegni delle Nazionali porta, inevitabilmente molte riflessioni sulla stagione del Milan. I rossoneri sono terzi in campionato, ma con enormi rimpianti per le tante, troppe occasioni sciupate contro squadre non di vertice. L'ultimo amaro pareggio contro il Parma è suonato anche come un segnale di allarme. Non esagerato, non estremo ma comunque rilevante: a gennaio servono rinforzi.

Squadra corta, ma i risultati premiano Allegri

Lo sappiamo. Il Milan tra infortuni, fastidi e indisponibilità ha raccolto poco rispetto a quanto avrebbe potuto. Dalla vittoria, sofferta contro la Fiorentina al pareggio casalingo contro il Pisa, passando all'1-1 di Bergamo. Poi la vittoria con la Roma e l'ennesimo passo falso a Parma. Cinque partite e tanti assenti. Pulisic e Rabiot sono due giocatori troppo importanti per questa rosa, se ci mettiamo anche l'assenza prolungata di Jashari e quella di Estupinan, oltre ai vari Loftus-Cheek (assente per diverse gare) e Santi Gimenez, allora il Milan sì che ha dei problemi di gestione. Anche in estate lo avevamo detto. Non sarà una squadra con pochi giocatori di movimento? Domande lecite, risposte doverose. Eppure il Milan si trova lì, in alto e con tanti rimpianti.

Rinforzi mirati a gennaio, è un grande sì

Senza dover per forza stravolgere l'intera rosa ed equilibrio che mister Massimiliano Allegri è riuscito finora a dare, il Milan ha comunque la forte urgenza di dover intervenire nel mercato invernale. I temi sono tanti. Il discorso attaccante resta la vera spina nel fianco di questa squadra. Santiago Gimenez non sta girando, anzi è ancora a secco di gol in Serie A e i continui malumori fisici e forse mentali (quando una punta non segna può capitare qualche periodo no) potrebbero portare il Milan a fare delle serie valutazioni. L'attaccante serve, eccome, anche se lì davanti si può optare anche per dare continuità a Leao falso nove e uno tra Pulisic e Nkunku (ancora non pervenuto). Il reparto in cui si può metter mano è la difesa. Gabbia-Tomori e Pavlovic stanno facendo gli straordinari, giocando praticamente sempre oltre i 90 minuti. De Winter non è ancora pronto per fare il titolare, Athekame nemmeno, Odogu?.. neanche. Un colpo dietro potrebbe dare fiato ai difensori rossoneri, vera anima della squadra di Allegri. E a centrocampo? Modric continua a stupire, ma sicuramente un momento di calo potrà avercelo anche lui. Il vero acquisto allora sarà Jashari. Nonostante questo il concetto è chiaro: a gennaio questa squadra va rimpolpata con 2-3 giocatori dinamici e versatili, in grado di poter rientrare (subito e bene) nelle rotazioni di Allegri, in vista di un rush finale che sarà fondamentale per le storti dei rossoneri in stagione.