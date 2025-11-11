MN - Milan-Entella, decisione presa: novità su chi giocherà e chi no

Venerdì mattina, a porte chiuse, il Milan giocherà un’amichevole con la Virtus Entella, squadra che attualmente occupa il quattordicesimo posto in Serie B. Un test match voluto da Massimiliano Allegri e nel quale si vedrà, con un ampio minutaggio, Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, che è tornato a disposizione da un paio di settimane, avrà così modo di mettere chilometri e tempo nelle gambe ad un ritmo partita vero per migliorare ulteriormente la sua condizione fisica. Ricordiamo che Jashari, lo scorso 28 agosto, riportò una frattura composta del perone a seguito di uno scontro di gioco, avvenuto nel corso della rifinitura pre Lecce-Milan, avvenuto con Santiago Gimenez.

Milan-Entella: chi giocherà

Oltre a Jashari, anche Christian Pulisic potrà usufruire dell’amichevole per crescere di condizione anche se ha già rimesso piede in campo sabato sera a Parma, dove si è divorato il gol del possibile 2-3 nel forcing finale del Milan. L’americano è rimasto a Milanello in questa tornata di convocazioni con le nazionali grazie ad un intenso lavoro di mediazione tra la dirigenza milanista e la federazione americana a seguito dell’infortunio patito da Pulisic nelle ultime due amichevoli degli Stati Uniti e che ha scatenato molte polemiche in merito alla gestione di Mauricio Pochettino del numero undici milanista. Insieme a lui e a Jashari ci saranno anche Estupinan e Fofana oltre ad una serie di giocatori di Milan Futuro che andranno a rimpolpare le rotazioni a disposizione di Allegri.

Milan-Entella: deciso chi non gioca

Di questa partita amichevole, salvo cambiamenti di programma dei prossimi giorni, non sarà protagonista Adrien Rabiot. Per lui c’è ancora del lavoro specifico da fare prima di poter rientrare in gruppo la prossima settimana, che sarà quella che porterà al derby di Milano. Anche Santiago Gimenez, ad oggi, non dovrebbe prendere parte al test match contro l’Entella, rimanendo così a Milanello a lavorare per guarire dal problema alla caviglia che lo ha mandato ko nel corso di Atalanta-Milan.