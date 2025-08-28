ufficiale

Frattura composta del perone destro per Jashari: non sarà operato

di Francesco Finulli

Il Milan ha comunicato l'entità dell'infortunio occorso questa mattina al centrocampista svizzero rossonero Ardon Jashari, arrivato dal Club Brugge in questa finestra di mercato, a seguito di uno scontro di gioco con il compagno Santiago Gimenez. 

Questo quanto viene riportato dal cub rossonero: "In seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".

Non sarà dunque prevista operazione per Ardon Jashari i cui tempi di recupero, secondo le prime stime raccolte dalla nostra redazione (QUI la notizia), sono previsti in circa 8 settimane.