ufficiale
Frattura composta del perone destro per Jashari: non sarà operato
MilanNews.it
Il Milan ha comunicato l'entità dell'infortunio occorso questa mattina al centrocampista svizzero rossonero Ardon Jashari, arrivato dal Club Brugge in questa finestra di mercato, a seguito di uno scontro di gioco con il compagno Santiago Gimenez.
Questo quanto viene riportato dal cub rossonero: "In seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".
Non sarà dunque prevista operazione per Ardon Jashari i cui tempi di recupero, secondo le prime stime raccolte dalla nostra redazione (QUI la notizia), sono previsti in circa 8 settimane.
Pubblicità
Primo Piano
Nkunku attaccante moderno, ma non un vero numero nove. Voglia di rivalsa e quel paragone con Pulisic: il focus sul nuovo obiettivo rossonero
I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le paroledi Franco Ordine
Le più lette
1 LIVE MN - Nkunku stasera in città, domani la firma. Nuovi contatti per Akanji, Musah-Atalanta in standby
3 MN - Jashari, infortunio serio al perone: decisioni e tempi di recupero saranno comunicati dal club
4 Moretto su Nkunku: "Milan e Chelsea contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per il ragazzo contratto di cinque anni"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Nkunku stasera in città, domani la firma. Nuovi contatti per Akanji, Musah-Atalanta in standby
live mnLIVE MN - Allegri: "Mercato? La società sa le occasioni. Jashari non ci sarà a Lecce. Domani conta vincere"
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com