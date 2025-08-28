MN – Infortunio Jashari, recupero stimato in almeno 8 settimane

Il Milan ha ufficializzato poco fa l’entità dell’infortunio di Ardon Jashari, che ha riportato una frattura composta del perone destro a seguito dello scontro di gioco avvenuto questa mattina con Santiago Gimenez nella partitella effettuata nell’ultimo allenamento prima della partenza per Lecce. Questo quanto comunicato dal club: "In seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato unafrattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".

Dopo i controlli ortopedici, è stata scongiurata l’ipotesi dell’operazione, varando il tutto sulla terapia conservativa. I tempi di recupero del centrocampista svizzero, arrivato durante questa sessione di calciomercato dal Bruges per 35 milioni, sono stimati in almeno otto settimane. Un eventuale accorciamento o prolungamento dei tempi di recupero sarà dato dal lavoro day by day al quale il giocatore sarà sottoposto. Come sempre va ricordato come il Milan non farà mai accelerare il processo di guarigione forzandone i tempi.