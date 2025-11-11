Braglia non ha dubbi: "C'è anche il Milan per lo scudetto"

Oggi alle 23:21News
di Enrico Ferrazzi

Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, il quale ha parlato così della corsa scudetto:

Scudetto, sarà duello tra Roma, Inter e quale altra squadra?
"Il Milan, perché ha un solo impegno e qualitativamente ha una rosa che può puntare all'obiettivo grosso, come lo scorso anno ha fatto il Napoli. Se poi metterà a posto la fase difensiva e di centrocampo, ce la farà. La Roma dall'anno scorso non crediamo che possa ambire allo Scudetto, ma sbagliamo. E' la squadra che nell'anno solare ha fatto più punti. E' una squadra che ha un'identità ben precisa, ha una rosa da finire ma è molto competitiva".

