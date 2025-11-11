Braglia non ha dubbi: "C'è anche il Milan per lo scudetto"
Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, il quale ha parlato così della corsa scudetto:
Scudetto, sarà duello tra Roma, Inter e quale altra squadra?
"Il Milan, perché ha un solo impegno e qualitativamente ha una rosa che può puntare all'obiettivo grosso, come lo scorso anno ha fatto il Napoli. Se poi metterà a posto la fase difensiva e di centrocampo, ce la farà. La Roma dall'anno scorso non crediamo che possa ambire allo Scudetto, ma sbagliamo. E' la squadra che nell'anno solare ha fatto più punti. E' una squadra che ha un'identità ben precisa, ha una rosa da finire ma è molto competitiva".
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato.
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
