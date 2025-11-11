Brocchi verso il derby: "Non puoi aver paura, solo adrenalina"

Archiviata la giornata numero undici del campionato di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell'anno solare 2025, Milan e Inter iniziano a entrare in clima derby: rossoneri e nerazzurri si affronteranno, formalmente in casa interista, domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata che farà ripartire le danze dopo questa pausa. Nel corso dell'ultima puntata di Fuoriclasse di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha detto la sua sul Milan e sul derby.

Le parole di Cristian Brocchi sulla pressione di giocare un derby e sul peso di vestire le maglie di Milan e Inter: "Chi gioca con la maglia del Milan o dell’Inter per più di due anni senza scappare, vuol dire che hai una personalità forte. Non puoi aver paura ma solo adrenalina: noi non vedevamo l’ora di scendere in campo. Poi normale che se perdi, pesa: ma tu vivi una vita per giocare quelle partite lì e poi hai paura? No, non puoi giocarle".