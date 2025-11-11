Bernardi: "Rivedere Allegri in un derby di Milano e Chivu al suo primo..."

vedi letture

Archiviata la giornata numero undici del campionato di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell'anno solare 2025, Milan e Inter iniziano a entrare in clima derby: rossoneri e nerazzurri si affronteranno, formalmente in casa interista, domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata che farà ripartire le danze dopo questa pausa. Nel corso dell'ultima puntata di Fuoriclasse di DAZN, il giornalista e bordocampista Davide Bernardi ha detto la sua sul Milan e sul derby.

Davide Bernardi ha commentato il Deby della Madonnina a partire da quanto si è visto nella passata stagione, con i rossoneri imbattuti contro i nerazzurri: "L’anno scorso il derby è stata una storia un po’ particolare soprattutto nella stagione del Milan, un’annata non positiva ma che nel derby all’improvviso riaccendeva la squadra e metteva in grande difficoltà l’Inter dopo anni in cui i rossoneri hanno sempre sofferto. E poi rivedere Allegri in un derby di Milano, Chivu al suo primo…"