Bianchin: "C'è un altro allenatore su cui qualche parola è stata spesa..."

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui nomi per il prossimo allenatore del Milan: "Allegri e Italiano, se si parla dell’incontro del 15 aprile, sono i due nomi principali da citare alla voce allenatore. Cesc Fabregas è un altro tecnico su cui qualche parola è stata spesa, perché al Como sta mostrando molto di interessante: prende tante decisioni, ha responsabilità anche sul mercato, allena una squadra che in campo sa quasi sempre che cosa fare. Non sarà semplice però vederlo lontano da Como nella prossima stagione: è legato al club del lago e, per la sua crescita, restare un altro anno potrebbe essere saggio. È ancora presto per sapere il finale del film. Prima, Pasqua. Prima, il secondo appuntamento con Tare o, chissà, il primo con qualcun altro".

LE PAROLE DEL PATRON DEL COMO

Cesc Fabregas è molto ambito sul mercato perché il suo modo di far giocare il Como ha colpito davvero moltissimi addetti ai lavori, oltre che i calciatori stessi. Lo sa benissimo anche Mirwan Suwarso, presidente dei lagunari, che a Cronache di Spogliatoio ha spiegato: "Ci ha detto di essere già stato contattato da alcune squadre. La sua filosofia di calcio qui è protetta".

Che allenatore è Fabregas?

"Cesc sta dimostrando che con le sue idee la squadra cresce. Se continua così, la proprietà soddisferà le sue richieste e lui potrà realizzare le sue ambizioni qui per i prossimi anni".