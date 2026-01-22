Bianchin: "Cardinale ha fatto i complimenti per i risultati di questi mesi, ha ribadito di voler vincere e ha chiarito che il suo impegno con il club è a lungo termine"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla visita di Cardinale a Milano: "Gerry Cardinale è tornato a Milano. Ieri in mattinata, il fondatore di RedBird è stato a Milanello, dove ha incontrato Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, è stato a colloquio con Massimiliano Allegri e ha salutato la squadra. La scrivania e il campo.

Cardinale mancava, almeno ufficialmente, da Milano e dall'Italia da mesi. La sua ultima partita a San Siro risale al settembre 2024: Milan-Venezia 4-0. Inusuale, per un proprietario. Poco dopo, a novembre, è stato a Real Madrid-Milan. Ad aprile 2025 si era poi parlato di un suo incontro a Milanello con i dirigenti. Che cosa ha detto questa volta? Ha fatto i complimenti per i risultati di questi mesi, ha ribadito di voler vincere e ha chiarito che il suo impegno con il club è a lungo termine. In questi mesi, Cardinale è sempre rimasto in contatto con la società, in un rapporto costante e sereno con il management. Per questo, l'incontro cordiale con Furlani di queste ore si può leggere nel segno della continuità, nei giorni in cui RedBird sta perfezionando l'operazione di rifinanziamento con Comvest, che nei piani del club si dovrebbe chiudere entro marzo. Elliott, se tutto andrà come previsto, uscirebbe di scena".