MN - Valdano: "Modric è il centrocampista più straordinario che il calcio abbia visto negli ultimi decenni"

Valdano: "Modric è il centrocampista più straordinario che il calcio abbia visto negli ultimi decenni"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex attaccante dell'Argentina e del Real Madrid Jorge Valdano in esclusiva a Praga tramite il giornalista Alessandro Schiavone prima di Slavia Praga-Barcellona. Autore di uno dei gol nella finale di Messico 1986 contro la Germania, il campione del mondo ci ha parlato di Luka Modric e del suo posto nella storia del Real Madrid.

Signor Valdano, cosa pensa di Luka Modric che a quasi 41 anni sta giganteggiando in Serie A con la maglia del Milan? Old but gold?

“Modric è un crack mondiale, una macchina del calcio. È il centrocampista più straordinario che il calcio abbia visto negli ultimi decenni. Parliamo di un giocatore “emozionante” che ha veramente definito un'intera era calcistica. Poi è un grande professionista che è capace di soffrire in campo. Un giocatore che fa bene alla sua squadra e alla sua società".

Fa parte anche dei più grandi assoluti della leggendaria storia del Real Madrid? Impresa mica facile...

“Avere il proprio posto al sole nella storia del Real Madrid è difficilissimo. Però sì, lui è in questo gruppo di calciatori che ha segnato seriamente la storia del club. Tutte le Champions League che ha vinto con questa maglia ne sono la dimostrazione migliore".