esclusiva mn J.Valdano: "Mbappé? Spero non vada al Milan. Modric uno dei più grandi della storia"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex attaccante dell'Argentina e del Real Madrid Jorge Valdano in esclusiva a Praga tramite il giornalista Alessandro Schiavone prima di Slavia Praga-Barcellona. Autore di uno dei gol nella finale di Messico 1986 contro la Germania, il campione del mondo ci ha parlato di Luka Modric e... del milanista Kylian Mbappé.

Signor Valdano, cosa pensa di Luka Modric che a quasi 41 anni sta giganteggiando in Serie A con la maglia del Milan? Old but gold?

“Modric è un crack mondiale, una macchina del calcio. È il centrocampista più straordinario che il calcio abbia visto negli ultimi decenni. Parliamo di un giocatore “emozionante” che ha veramente definito un'intera era calcistica. Poi è un grande professionista che è capace di soffrire in campo. Un giocatore che fa bene alla sua squadra e alla sua società".

Fa parte anche dei più grandi assoluti della leggendaria storia del Real Madrid? Impresa mica facile...

“Avere il proprio posto al sole nella storia del Real Madrid è difficilissimo. Però sì, lui è in questo gruppo di calciatori che ha segnato seriamente la storia del club. Tutte le Champions League che ha vinto con questa maglia ne sono la dimostrazione migliore".

Mbappé ha il Milan nel cuore da quando è piccolo… farà come Modric chiudendo la carriera in rossonero?

“Spero di no. Mi auguro che rimanga al Real Madrid per tutta la carriera".

Magari quando sarà vecchio…

“(Valdano ride, ndr) Incluso quando sarà vecchio”.