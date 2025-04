Bianchin: "Furlani vuole prendere la decisione migliore per il ds a costo di aspettare qualche settimana"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'esito dell'incontro tra Furlani e Tare: "Furlani lo ha visto e, a meno di sviluppi oggi non attesi, lo rivedrà. Non prima di Pasqua. Allo stesso tempo, penserà ad altre opzioni e incontrerà altri candidati, in un casting serio, lungo più di due o tre giorni. L’incontro con Tare, in questo senso, non pare aver portato un cambio di strategia: Furlani vuole prendere la decisione migliore, a costo di aspettare qualche settimana. La partita resta aperta e l’identikit chiaro: si cerca un direttore con esperienza e conoscenza della Serie A, pronto a condividere le decisioni".

LE ULTIME DA SPORTMEDIASET

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Igli Tare è sempre più vicino al Milan dopo l'incontro di ieri a Roma con l'ad rossonero Giorgio Furlani. Il faccia a faccia è stato positivo anche se non ancora risolutivo. Il dirigente milanista ha avuto buone sensazioni. Rispetto agli altri candidati come D'Amico, Sartori e Manna, Tare è libero e quindi potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Diavolo.

In via Aldo Rossi hanno fretta di programmare il futuro e la scelta del nuovo allenatore passerà inevitabilmente dalla scelta del nuovo ds. Tare è convinto che Massimiliano Allegri sia il profilo giusto per rilanciare il Milan. I rossoneri vogliono italianizzare non solo la panchina, ma anche la rosa e per questo sopra pronti ad andare all'assalto di Samuele Ricci, centrocampista del Torino che viene valutato non meno di 35 milioni di euro.