Bianchin: "Leao non può sprintare, ma si adatta. Fa cose diverse, mai viste o viste con frequenza molto minore"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Rafael Leao: "Leao non scatta più. Questo colpisce, guardando le partite del Milan. Rafa è sempre stato una MotoGP: accelerava, frenava, cambiava direzione. Il Milan ha vinto lo scudetto con il suo turbo e il quarto di finale di Champions 2023 contro il Napoli sarà per sempre una dimostrazione plastica: Leao va in contropiede e gli avversari non riescono a fermarlo. Con l'autovelox, forse. Quel giocatore oggi in campo non c'è più.

Rafa non può sprintare - il fisico un po' è cambiato, è più robusto, e il problema all'adduttore non lo lascia tranquillo - e allora si adatta. Nelle ultime settimane in campo fa cose diverse, mai viste o viste con frequenza molto minore. Una su tutte: i movimenti da centravanti. Allegri contro il Lecce gli ha chiesto di attaccare la linea e Leao lo ha fatto più di una volta. Non è certo uno specialista ma ci sta provando. A novembre, ha segnato alla Lazio sfilandosi dalla linea di Sarri sul cross di prima di Tomori. Contro il Lecce, ci è andato vicino un paio di volte. Il piano ideale è chiaro: ritrovare la brillantezza atletica del passato e aggiungere i movimenti da centravanti".