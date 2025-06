Bianchin: "Tare e Allegri sono sinceramente convinti che Leao abbia troppo talento per non fare la differenza in Serie A"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafa Leao: "Quanto vale Rafa Leao? In bocca al lupo con una valutazione. Rafa è un invalutabile concentrato di talento e discontinuità, calma piatta e fuochi d’artificio, dribbling e camminate in fascia. Se paghi il potenziale, rischi di farti scappare la mano, ma gol e assist arrivano con continuità da anni. E allora? E allora, tre certezze si fanno largo. La prima: il Milan vuole tenerlo. Igli Tare e Max Allegri sono sinceramente convinti che Rafa abbia troppo talento per non fare la differenza in Serie A. Vorrebbero lavorarci per un anno. La seconda: la clausola da 175 milioni è eccessiva. Nessuno la pagherà, oggi e fino alla fine di questo mercato. La terza: il Bayern comanda il gioco e può far saltare il banco, perché di fronte a un’offerta molto alta, un tavolo si aprirebbe anche per Leao".

LE ULTIME SU LEAO

Sta crescendo il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna di Repubblica che spiega che i tedeschi sono pronti a presentare al Milan un'offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di uno tra il difensore Kim e il centrocampista Goretzka. Questa proposta non basterà però per convincere il Diavolo che per sedersi a trattare chiede almeno 90 milioni di euro.

Rafael Leao, dopo essere stato in panchina nella semifinale contro la Germania per un'influenza, ieri è partito ancora dalla panchina nella finalissima della UEFA Nations League che il Portogallo ha vinto contro la Spagna ai tiri di rigore. Il 10 milanista è entrato in campo al 75° minuto ed è stato sicuramente molto propositivo. A decidere la sfida, l'errore dell'ex rossonero Alvaro Morata e la rete di Ruben Neves. Panchina per l'altro giocatore del Milan, Joao Felix.

La pagella di Rafael Leao a cura di MilanNews.it, voto 6.5: "Tra l'esclusione contro il Monza e l'influenza che lo ha tenuto fuori in semifinale, Rafa non giocava da un po'. Nonostante questo al suo ingresso, approfittando anche di squadre più stanche, non ci ha messo troppo a prodursi nelle sue proverbiali accelerate. Quando ha la palla punta spesso l'uomo, procurando due gialli e creando un paio di occasioni. Ottima intesa con un monumentale Nuno Mendes. Gli manca solo il gol".