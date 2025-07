Biasin: "Allegri chiederà a Leao solo di essere l'enorme calciatore che è"

Fabrizio Biasin, giornalista, è intervenuto nel consueto Editoriale del mercoledì sul sito di Tuttomercatoweb.com. Le sue parole sul Milan e sull'impatto del nuovo corso Allegri: "Della presentazione di Allegri si possono dire tante cose, il qui presente si limita a interpretare un’immagine, quella del tecnico e di Leao che camminano fianco a fianco e se la ridono per non meglio precisati motivi. Ecco, in attesa di capire che tipo di Milan vedremo, abbiamo già un’indicazione: Allegri sa-come-si-fa".

Prosegue Biasin: "Mentre tutto il mondo pretende da Leao una maggiore assunzione di responsabilità, più serietà, meno sorrisi e via andare, Allegri è pronto a prendere la direzione contraria: per ottenere il massimo da un giocatore straordinario come il portoghese non intende forzarlo verso una cosa che non gli appartiene, preferisce alleggerirlo e lasciare che non si debba sentire il responsabile unico delle fortune o sfortune del suo club. Allegri non pretenderà che Leao si trasformi in un leader carismatico, gli chiederà solo di essere l’enorme calciatore che è",